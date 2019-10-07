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فوائد كبيرة للاستحمام بالماء البارد.. تعرف عليها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:28 - 07 أكتوبر 2019
الاستحام بالماء البارد الاستحام بالماء البارد
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توصلت دراسة علمية إلى فوائد جمة للاستحمام بالماء البار، حيث اثبتت الدراسة أن الاستحمام بالمياه الباردة، ينشط الجسم ويحفز الجهاز المناعي كما يحفز عملية الأيض وحرق الدهون، حيث يعمل الجسم على زيادة درجة حرارته وبالتالي يتحكم في الوزن، بالإضافة إلى أنه يجدد الجلد.

كما أن الاستحمام بالماء الساخن يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف التوتر، ويساهم كذلك النوم العميق ومكافحة الأرق ويزيد من الهدوء والراحة، كما يساعد الأشخاص الذين يعانون من صداع نصفي على تخفيف الألم من خلال تمديد الأوعية الدموية.

وحول فوائد الاستحمام بالمياه الباردة وطرق استخدامها، تحدث رئيس اتحاد الرياضات الشتوية في روسيا، سيرغي سيدوروف، عن فوائد الاستحمام بالمياه الباردة وكيفية القيام بذلك

قائلا: " القيام بالاستحمام بالمياه الباردة يجب أن يتم بشكل سريع وسكب القليل من الماء وذلك يتم صباحا، حيث يمنح ذلك الطاقة".

وأضاف: "لا يجب الخلط أثناء الاستحمام بين الماء البارد والساخن، ففي الصباح يحتاج الجسم للانتعاش قبل بداية يوم العمل الشاق".

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