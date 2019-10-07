وصول وفد طبي مصري وآخر أوروبي إلى غزة عبر بوابة بيت حانون/إيرز

وصول وفد طبي مصري اليوم الاثنين، متخصص وعدد من الوفود الأجنبية إلى قطاع غزة، عبر بوابة بيت حانون/إيرز شمال القطاع.

وأوضح المكتب الإعلامي للمعابر، بأن وفد طبي مصري متخصص وصل القطاع، لإجراء عمليات جراحية داخل المستشفيات.



وأفاد إعلام المكتب، بوصول العديد من الشخصيات والوفود عبر بوابة بيت حانون/ايرز، وهم، :(مدير المشاريع النرويجية، ووفد من السفارة الإسبانية مكون من3 أشخاص، وكذلك السفيرة نمساوية ومديرة مكتبها).



كما وصل وفد آخر من السفارة الكندية، وفد من مؤسسة أطباء بلا حدود، ومديرة برنامج الغذاء العالمي.