انصار الله: موقف السعودية لا يرقى لمستوى مبادرة وقف استهداف المملكة

أكد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام، أن مبادرة وقف استهداف المملكة السعودية لم يلقى حتى اللحظة استجابة من قوات التحالف والمملكة السعودية، سوى تصريحات غير واضحة لا ترقى للمستوى.

وأوضح عبد السلام أن المبادرة جاءت لإبداء حسن النوايا والحرص على السلام والاستقرار في اليمن وإنهاء العدوان والحصار بشكل واضح".

وجاء ذلك خلال لقاء جمعه مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، في العاصمة العمانية مسقط، حيث قال عبد السلام: "حتى اللحظة الاستجابة للمبادرة لا تتجاوز تصريحات غير واضحة لا ترقى للمستوى".

وأوضح أن "بقاء الموقف دون تقدم واضح تجاه مبادرة السلام الرئاسية لا يساعد على استمرارية المبادرة وتحولها لتهدئة شاملة إذا لم يعلنوا موقفا واضحا مؤكدا أن الأفعال هي ما يطلبه الشعب اليمني وهو وقف للعدوان وإنهاء للحصار عندها نستطيع أن نصف هذا بالتقدم الإيجابي".

من جانبه أشاد السفير البريطاني بالمبادرة، معتبرا إياها فرصة حقيقية لتحقيق السلام في اليمن وأن التعامل معها يجب أن يكون فوق المستوى الحالي وبما يخدم تعزيز السلام والاستقرار والدخول في مفاوضات تساعد على الحل السياسي الشامل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات على الصعيد الإنساني والسياسي وآفاق التهدئة العسكرية.

وكان رئيس المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مهدي المشاط، قد أعلن وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف.

وقال المشاط في كلمة له: "ننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة".