"أنصار الله" تحذر التحالف العربي من هجوم أشد إيلامًا من ارامكو

حذر اللواء محمد الغماري رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، دول التحالف العسكري الذي تقوده الممكلة العربية السعودية، من شن ضربات عسكرية أشد إيلامًا من الهجوم الذي استهداف منشآت النفط السعودي لشركة أرامكو.

وقال الغماري: "إذا استمر التحالف في عدوانه على اليمن فعليه أن يستعد لتلقي الضربات العسكرية الأشد إيلاما"، مشيرًا إلى أن اليمن لديه من أسلحة الردع ما يجعلها في موقع القدرة على تنفيذ ما وعدت به قيادة شعبنا العزيز وخوض حرب طويلة إذا أراد العدو ذلك".

وعن طريق السلام أشار إلى أن طريق السلام يبدأ بوقف العدوان ورفع الحصار وجدية العدو تتضح بالأفعال لا الأقوال".

وفيما يتعلق بالدعم العسكري الامريكي والبريطاني لقوات التحالف العربي قال رئيس هيئة الأركان: "المزيد من الأسلحة الأمريكية والبريطانية لن يوفر أي حماية للسعودية، وأن إطالة أمد العدوان هدف أمريكي إسرائيلي وهناك أهداف غير معلنة تتعلق بالسعودية نفسها".