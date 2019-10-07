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وفد من حركة الجهاد الاسلامي يزورون عائلة الشهيد حسن قاسم في جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 15:53 - 07 أكتوبر 2019
زيارة عائلة الشهيد حسن قاسم زيارة عائلة الشهيد حسن قاسم
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زار وفد من الأسرى المحررين وعدد من كوادر حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الشيخ خضر عدنان، عائلة الشهيد حسن قاسم (براهمة)، في قرية عنزة في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وجاءت زيارة الوفد على شرف الذكرى السابعة والعشرون لاستشهاد المجاهد حسن براهمة.

واستقبلت عائلة الشهيد براهمة وفد الأسرى المحررين، وقدمت لهم كلمة شكر، معتبرًا بأنها تعزز صمودهم وترفع معنوياتهم.

بدوره، قال الشيخ خضر عدنان، :"إن مآثر الشهيد حسن براهمة وما تركه من سيرة جهادية عطرة، والتي كانت مدرسة في الانتماء والتضحية ومقاومة المحتل".

ووجه الشيخ عدنان، التحية لعائلة الشهيد براهمة، واستذكر حياة الشهيد حسن الخالدة في العطاء والتضحية في الدفاع عن فلسطين.

ومن الجدير ذكره، اغتال الاحتلال "الإسرائيلي" الشهيد حسن صالح قاسم وهو أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، ومن سكان محافظة جنين، بتاريخ 6/10/1992م.

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