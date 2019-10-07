ما هي فوائد الاكل مع الأصدقاء؟

هناك من يفضل الأكل مع العائلة وهناك من يفضل الأكل مع الأصدقاء، لكن هل يحمل أي من الأكل فوائد، حيث كشفت دراسة حديثة عن تأثير واضح لتناول الطعام بصحبة آخرين، وانعكاس ذلك على كمية الطعام التي يستهلكها الإنسان.

ويمكن أن يرتفع استهلاك الغذاء بنسبة 50 بالمئة تقريبا، عند يتناول الفرد وجبة مع العائلة أو الأصدقاء، وذلك بالمقارنة مع الأكل وحيدا، وقد يكون السبب في ذلك وراثيا، يعود إلى زمن أجدادنا الأوائل، وتجارب الصيد، وفقاً للدراسة.

فقبل آلاف السنوات، كانت مجموعات الناس تتجمع لتناول المتاح من حصيلة الصيد، وكان الأكل بكميات كبيرة بمثابة "حماية لهم" خلال الفترات التي يشح فيها الصيد ويقل الطعام، وفق دراسة أجرت جامعة "برمنغهام" في بريطانيا.

ويتعلق أحد الدوافع الأخرى الأكثر حداثة بحجم استهلاك الطعام، بالرغبة في نقل صور وانطباعات مختلفة إلى الآخرين.

واكتشفت الدراسة أن الأكل مع آخرين "أكثر متعة" من الأكل المنفرد، مما يشير إلى أن مراكز المخ تشجع الناس على الاستمرار في الفعل ذاته، وبالتالي التهام طعام أكثر.