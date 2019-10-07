من هو العميد سعد بن مسفر الحارس الجديد الملك السعودي خلفا للفغم

كشفت وسائل إعلام سعودية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، هوية الحارس الجديد للملك سلمان بن عبد العزيز بعد مقتل اللواء عبد العزيز الفغم حارس الملوك.

وذكرت وسائل الإعلام، أن الحارس الجديد هو "العميد سعد بن مسفر بن بداح بن حلاص الحواصلة آل عاطف القحطاني".

وقد عمل الحارس العميد سعد بن مسفر في قوات الجيش السعودي برتبة عميد، وشغل منصب حارس ضمن الحرس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.

وتمت ترقية القحطاني إلى رتبة عميد في الحرس الملكي عام 2015، وذلك بعد ترقية الراحل عبد العزيز الفغم حارسا شخصيا للملك سلمان.

وكان الظهور للعميد القحطاني يوم الأحد، لأول مرة خلال أدائه المهمة خلفا لسلفه الراحل، اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم.