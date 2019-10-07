سلاح الجو "الإسرائيلي" يستعد للمشاركة في مناورة حربية دولية

يستعد جيش الاحتلال للمشاركة في مناورة جوية دولية، والتي يطلق عليها اسم "بلو فلاج 2019"، وذلك في شهر نوفمبر المقبل في قاعدة "عوفدا" الجوية جنوب فلسطين المحتلة.

ويستضيف الاحتلال للمرة الرابعة على الأراضي المحتلة، المناورة الدولية لسلاح الجو والطيران الحربي من دول عدة، والتي تحاكي سيناريوهات المعارك الجوية كافة.

وأكد موقع بازام العبري بأن طائرات الشبح "الإسرائيلية" من نوع أف 35، ستشارك في المناورة الجوية، وكذلك طائرات من نوع إف 16 "صوفا " التابعة لسرب 201، وطائرات إف 15 التابعة لسرب 133 وطائرات شبح أف 35 من سرب 140.

وأوضح الموقع العبري بان الدول المشاركة، من بينها سلاح الجو الأمريكي سيرسل طائرات حربية من نوع أف 16، وكذلك إيطاليا سترسل طائرات من نوع أف 35، وسلاح الجو الألماني سترسل طائرات من نوع "تايفون وإيفان" الحربيتان.

وأشار الموقع بأن عشرات الطائرات ستشارك في المناورة من جميع الأصناف منها طائرات النقل وطائرات شحن الوقود.