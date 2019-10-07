الاحتلال يجرف 30 دونما من أراضي المواطنين شرق الخليل

جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، نحو 30 دونما من أراضي المواطنين في منطقة "وعر أبو المفلفل" شرق مدينة الخليل تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة

وتقع عملية التجريف بالتحديد بمحاذاة مستوطنة "خارصينا"، وهي قرب منطقة البقعة شرق مدينة الخليل المحتلة.

خبير الخرائط والاستيطان جنوب الضفة الغربية عبد الهادي حنتش قال: "جرفت قوات الاحتلال الأراضي المستولى عليها بـ"البيسكورس" وأزالت أعمدة الكهرباء التابعة لبلدية الخليل، إضافة إلى ذلك قطعت التيار الكهربائي عن عدد من المواطنين من عائلة جابر".

وكانت قوت الاحتلال قد شقت طريقا استيطانية في هذه الأرض قبل نحو شهرين لربطها مع المستوطنات القريبة المحاذية للشارع الالتفافي رقم "60".