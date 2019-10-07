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داخلية غزة تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:15 - 07 أكتوبر 2019
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الاثنين، عن آلية سفر المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء، من كشف 2/10.

وأوضحت الداخلية، بأن السفر غدًا سيكون للحافلات الخامسة والسادية والساعة حتى الرقم (50).

ودعت الوزارة، المسافرين إلى التواجد صباح غد، الساعة 7:00 صباحًا، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مؤكدًا على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

ونبهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

 

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