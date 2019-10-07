الاحتلال يعتزم بناء مشروع دفاعي بعد توصيات بشأن هجمات إيرانية

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يعتزم إنشاء مشروع دفاعي جوي جديد بتكلفة مليار دولار، وذلك خشيةً من هجمات إيرانية محتملة.

وكانت المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، قد حذرت من الأسبوع الماضي في اجتماع استثنائي "للكابينت"، بعد ورود معلومات عن نية إيران شن هجمات محتملة، على غرار ما حصل في السعودية واستهداف شركة أرامكو النفطية.

وأوضح، موقع قناة كان العبري، بأن الجيش اعتزم بناء منظومة دفاعية جوية في الأراضي المحتلة، بعد توصيات من المؤسسة الأمنية من احتمالية شن إيران هجمات بواسطة صواريخ كروز والطائرات المسيرة ضد أهداف "إسرائيلية".

وأشارت القناة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراء المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، بتلك الخطوة مساء أمس، دون ذكر تفاصيل بشأن المشروع.

وذكر بأنه سيتطلب تخفيضات في البرامج الاجتماعية ورفع الضرائب لتوفير كلفة المشروع، كما نقلته القناة عن مسؤول "إسرائيلي".