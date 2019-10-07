مصرع طفلة دهسًا بغزة وغرق رضيع في بركة بأريحا

لقيت الطفلة إسراء ناهض الأقرع (8 أعوام)، اليوم الاثنين، مصرعها، بعد تعرضها للدهس في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب دائرة مرور غزة، فإن "تراكتور" صدم الطفلة الأقرع في منطقة البحر بدير البلح.

وفي شمال أريحا، توفي الطفل الرضيع إبراهيم طارق زايد صباح اليوم الاثنين، في بلدة العوجا نتيجة غرقه في وعاء للمياه، داخل منزل عائلته قبل ثلاثة أيام.

وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الطفل (عام واحد) نقل في حينه للمستشفى لتلقي العلاج، إلى أن أعلن الأطباء عن وفاته اليوم.

وأضاف أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالحادثة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة