شروق دويات تدخل عامها الخامس في سجون الاحتلال

دخلت الأسيرة المقدسية شروق دويات (22 عامًا)، اليوم الإثنين، عامها الخامس في سجون الاحتلال.

وقال رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب عبر حسابه في فيس بوك، "إن شروق دويات من قرية صور باهر بالقدس المحتلة دخلت اليوم عامها الخامس على التوالي في معتقلات الاحتلال".

وأضاف، أن شروق اعتقلت بتاريخ 7/10/2015، عقب إصابتها بالرصاص الحي على يد مستوطن في شارع الواد بالقرب من المسجد الأقصى، الذي ادعى حينها أن شروق أقدمت على طعنه.

وحكم على شروق بالسجن 16 عامًا، إلى جانب فرض غرامة مالية عالية، ونقلت شروق إلى سجون عدة وتقبع حاليًا في سجن الدامون، وفق ما أفاد أبو عصب.