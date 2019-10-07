ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

شروق دويات تدخل عامها الخامس في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:46 - 07 أكتوبر 2019
شروق دويات1 شروق دويات1
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

دخلت الأسيرة المقدسية شروق دويات (22 عامًا)، اليوم الإثنين، عامها الخامس في سجون الاحتلال.

وقال رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجد أبو عصب عبر حسابه في فيس بوك، "إن شروق دويات من قرية صور باهر بالقدس المحتلة دخلت اليوم عامها الخامس على التوالي في معتقلات الاحتلال".

وأضاف، أن شروق اعتقلت بتاريخ 7/10/2015، عقب إصابتها بالرصاص الحي على يد مستوطن في شارع الواد بالقرب من المسجد الأقصى، الذي ادعى حينها أن شروق أقدمت على طعنه.

وحكم على شروق بالسجن 16 عامًا، إلى جانب فرض غرامة مالية عالية، ونقلت شروق إلى سجون عدة وتقبع حاليًا في سجن الدامون، وفق ما أفاد أبو عصب.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات