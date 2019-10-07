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الداخلية: انطلاق المرحلة الأولى لاستيعاب 1000 موظف عسكري

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:23 - 07 أكتوبر 2019
تعبيرية تعبيرية
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انطلقت اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من اختبارات استيعاب ألف منتسب جديد للعمل في قوى الأمن في قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، أن هذه المرحلة ستستمر 14 يومًا، حيث سيخضع 13607 متقدم لاختبارات اللياقة البدنية في المديرية العامة للتدريب بالوزارة.

ولفت في تصريح صحفي، إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الرقابية، لضمان سير الاختبارات وفق أعلى قواعد النزاهة والمهنية.

وقال "إننا نعمل بشكل مستمر من أجل تطوير أداء الأجهزة الأمنية والشرطية، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين والمحافظة حالة الأمن والاستقرار في قطاع غزة".

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