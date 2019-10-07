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"الشعبية" توضّح موقفها حول وجود المنتخب السعودي على أرض فلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:02 - 07 أكتوبر 2019
المنتخب السعودي المنتخب السعودي
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عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها الشعبي بمحاولات استدخال التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر بوابة تنظيم لقاء يجمع بين المنتخب السعودي والفلسطيني المزمع عقده يوم 15 أكتوبر الجاري على أرض فلسطين المحتلة لتسويق السياسات السعودية وتلميعها في المنطقة، وفتح الباب أمام التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأوضحت الجبهة في بيان صحفي، وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن قيام العدو الصهيوني بمنع رياضيي وفرق غزة من الذهاب إلى الضفة للمشاركة في فعاليات رياضية بينما يسمح لفريق عربي بالقدوم إلى الضفة، يُعبّر عن أهداف الكيان ورعاة التطبيع مع الصهاينة.

وأشار إلى أن ذلك يكشف إصرار السلطة على الاستمرار في اتخاذ سياسات غير بعيدة عن نهج التطبيع.

ودعت الجبهة في بيانها، إلى ضرورة أن يَتحّول الحدث الرياضي هذا إلى منصة للتعبير عن وقوف الشعب الفلسطيني مع شعب اليمن الشقيق ولمجابهة التطبيع.

وحثت الجبهة عموم الرياضيين الفلسطينيين والعرب والأندية الكروية العربية وغيرها إلى إعلان مواقف مبدئية واضحة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.

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