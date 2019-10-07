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وزير النفط الإيراني التقى نظيره السعودي في موسكو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:14 - 07 أكتوبر 2019
وزير النفط السعودي وزير النفط السعودي
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قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إنه التقى نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في موسكو على هامش مؤتمر للطاقة في موسكو، أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء "مهر" المحلية عن الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، دون أن يصدر تأكيد أو نفي من الجانب السعودي لحدوث هذا اللقاء حتى الساعة 21:10 ت.غ.

وأضاف زنغنه، في تصريحاته التي نقلتها الوزارة، إنه التقى في موسكو الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وتابع: "قلت له إننا أصدقاء منذ 22 عاما، وهذه الصداقة شهدت فترات صعود وهبوط في مستوى العلاقات الإيرانية السعودية، ولم يكن هناك أي مشكلة بالنسبة لي في لقائك".

ولم يوضح الوزير الإيراني رد نظيره السعودي عليه، أشار إلى أن بلاده "لم تبادر في خلق أي خلافات مع السعودية، وأرادت دائما الصداقة مع كل الدول في المنطقة".

وأردف: "يجب عليهم (السعوديون) ألا ينظروا إلينا كأعداء؛ لأن العدو موجود خارج هذه المنطقة".

وفيما لم يوضح البيان زمن اللقاء، ذكر إعلام روسي أن لقاء زنغنة ونظيره السعودي، انعقد على هامش أعمال المنتدى الدولي "أسبوع روسيا للطاقة"، الذي جرى في موسكو بين 2 إلى 5 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

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