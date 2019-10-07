أول ظهور لخليفة الفغم

ظهر العميد سعد بن مسفر العاطفي القحطاني، لأول مرة بعد تعيينه حارسا شخصيا للملك سلمان، خلفا للواء عبد العزيز الفغم، الذي قتل قبل أيام من قبل صديقه، بحسب ما أعلنت الحكومة السعودية.

ونشرت وسائل إعلام سعودية، مشاهد تظهر وجود القحطاني بالقرب من الملك، خلال استقبال الأخير، في الرياض، رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

وكلف العاطفي القحطاني بقيادة وحدة الحرس الخاص بالملك، والتي كان يشغل منصبها عبد العزيز الفغم لسنوات طويلة، منذ عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وتدرج العميد القحطاني في مرتبات الحرس الملكي، وتمت ترقيته في العام 2015 إلى رتبة عميد، قبل أن يخلف الفغم في قيادة وحدة حراسة الملك سلمان.

يشار إلى أن الرواية الرسمية السعودية حول مقتل الفغم، قوبلت بتشكيك واسع من قبل ناشطين، ألمحوا إلى تورط ولي العهد في اغتيال حارس والده الشخصي.