تنوعت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الاثنين، بين الاحداث الدامية في العراق وبين تصريحات خادم الحرمين بشأن السودان واستقرار الاوضاع فيها ، إضافة الى عدد من المواضيع التي لها علاقة بالشأن الداخلي .

وعن عناوين اخبار ابرز الصحف السعودية نستعرض ما يلي :

المدينة:

-خادم الحرمين: أتمنى للسودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار

-الفيصل: أحلامنا تتحول لـ "واقع".. ونمتلك الإمكانات والإرادة

-"الصحة": متى يجب الكشف عن سرطان الثدي !

-العراق : 145 دولاراً وأراض سكنية لتهدئة غضب المتظاهرين

-بالفيديو.. الشيخ "الحذيفي" يعود لإمامة المُصلين بالمسجد النبوي بعد تعرضه لوعكة صحية

- الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق

وعن عناوين الاخبار السعودية التي طالعتنا بها :

صحيفة الشرق الاوسط :

-محمد بن زايد وخالد بن سلمان يبحثان تعزيز التنسيق الدفاعي والعسكري

-توقيف مستخدمة لتطبيق «إنستغرام» في إيران بتهمة «التجديف»

-حزبا «قلب تونس» وحركة النهضة يتنازعان على المركز الأول في الانتخابات

-الجنرال جوها يبدأ مهمة «الحديدة» من الرياض بلقاء ممثلي الحكومة اليمنية

-جعجع يحذر من خطرين أمني واقتصادي على لبنان

-العراق: «ذعر سياسي» من «تغيير النظام»

بعد شعورها بأن مطالبات المحتجين تتجاوز تحسين الخدمات وإيجاد فرص العمل ومحاربة الفساد؛ إلى تغيير النظام، بات الذعر يهيمن على القوى السياسية العراقية؛ سواء المعارضة للحكومة (مثل «تيار الحكمة») أو الموالية لها (مثل «كتلة الفتح»)، وحتى تلك التي تسعى لترك مسافة من عدم الرضا؛ وبينها تحالف «سائرون» الذي يدعمه مقتدى الصدر.

ويؤكد قيادي في تحالف «سائرون»، طلب عدم نشر اسمه، أن «الاحتجاجات هدفها إسقاط النظام وليس إصلاحه كما هو معلن». وأضاف: «جميع القوى السياسية تشعر بالقلق؛ خصوصاً أن الاحتجاجات تتركز في بغداد والمحافظات الشيعية». وقال إن «العملية السياسية فقدت شرعيتها في نظر أغلب الأوساط الشعبية».

وساد هدوء نسبي شوارع بغداد نهار أمس، قبل أن تعلن مصادر سقوط 8 قتلى و25 جريحاً على الأقل في تجدد للاشتباكات بين المحتجين والشرطة في مدينة الصدر، مساء أمس، بحسب وكالة {رويترز}. وقالت الشرطة إن قوات الأمن التي يدعمها الجيش، {أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في منطقتين بمدينة الصدر}.

بالإضافة الى العديد من العنوان للصحيفة السعودية :

-إثيوبيا تؤكد على استعدادها لحل أي خلافات بشأن سد النهضة

-البيت الأبيض: القوات الأميركية لن تشارك في العملية التركية شمال سوريا

-ترمب يهاجم بايدن ويدعوه للانسحاب من السباق الرئاسي

-جونسون يؤكد للرئيس الفرنسي بأنه لن يطلب إرجاء «بريكست

وعن عناوين اخبار الصحف السعودية تتوالي اهتمامها بشأن القضايا الداخلية :

صحيفة الرياض:

-رئيس هيئة الرياضة: «موسم الدرعية» سيشهد 4 بطولات عالمية

-جونسون أخطر ماكرون بأنه لن يطلب إرجاء بريكست

-«رابطة العالم الإسلامي» تستنكر إجبار طالبين يهوديين على ت...

-الرئيس الفلبيني: لدى مرض متعلق بالعضلات يتسبب في ارتخاء ج...

-خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسي مجلس السيادة

وعن عناوين اخبار صحيفة عكاظ السعودية :

خادم الحرمين: أتمنى للسودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار

الفيصل: أحلامنا تحولت إلى واقع بوصول المياه إلى المحافظات

-«خطة الـ17» .. هل تصلح ما أفسدته إيران؟

-بعد 6 أشهر من إزالة غدة تناسلية لطفل.. ماذا حدث لطبيب شاهد على الخطأ؟

-وصول التوأم السيامي الليبي إلى الرياض.. اليوم

-الرئيس الأوكراني.. ممثل «كوميدي» في قلب «دراما» توبيخ ترمب!

- 8000 فقط من 150 مليون سائق هندي يقودون سيارات كهربائية!

- رسالتا استغاثة تستنفران « حقوق الإنسان»

-الشرقية: إيقاف عصابة سالبي العمالة بـ«السكاكين»

- «تصفية»: استعادة 6.6 مليار ريال.. و254 مليونا في انتظار المساهمين

-4 مخططات سكنية جديدة لـ«الأراضي المجانية»

صحيفة اليوم 24 الرياضية :

-الدوري الإيطالي.. اليوفي يلحق الخسارة الأولى بالانتر وينتزع منه الصدارة

انتهت قمة الدوري الإيطالي، التي جمعت مساء السبت، بين إنتر ميلان وضيفه يوفنتوس، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن لقاءات الأسبوع السابع من “الكالشيو”.

ولم يمهل الضيوف مضيفهم أكثر من أربع دقائق، حين تمكن الأرجنتيني باولا ديبالا من افتتاح حصة التسجيل للسيدة العجوز، قبل أن يرد عليه مواطنه لاوتارو مارتينيز، بتوقيعه هدف التعادل للأفاعي في الدقيقة 18، عن طريق ركلة، منهيا الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله.