أربعة قتلى و5 جرحى في إطلاق نار بمدينة كنساس الأمريكية

قُتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح في إطلاق نار فجر الأحد، في حانة بمدينة كنساس في وسط الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقالت شرطة "كنساس سيتي" في بيان على تويتر "لقد عثرنا في مكان إطلاق النار الذي وقع في حانة تيكيلا كيه سي على ما مجموعه 9 أشخاص تمّ إطلاق النار عليهم".

وأضافت أنّ "4 من الضحايا تمّ العثور عليهم جثثاً هامدة داخل الحانة، بينما تم العثور على 5 في الخارج مصابين بجروح" وحالتهم مستقرة.

وكتب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، في تغريدة على تويتر "اثنين من القتلى هما مكسيكيان".

ووفقاً لتحقيق أوّلي أجرته الشرطة فإنّ إطلاق النار سببه "شجار" وقع سابقاً في الحانة، مشيرة إلى أنّ اثنين من المشتبه بهم فرّا من المكان وبحوزتهما مسدّسات.

ونشرت الشرطة صوراً للمشتبه بهم وطلبت من الجمهور مساعدتها للتعرّف عليهم وتحديد مكانهم.