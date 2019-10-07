الاحتلال يقر بخطورة الطائرات المسيرة "الحوامات" القادمة من غزة

قال قائد فرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد إليعيز توليدانو "إن الطائرات المسيرة القادمة من قطاع غزة ليست لعبة، لأن لديها القدرة على الحمل والإلقاء".

وأضاف "توليدانو" في مقابلة مع القناة الثانية العبرية ستنشر تفاصيلها لاحقا: "نحن نأخذ تهديد هذه الطائرات على محمل الجد، ولقد شهدنا 3 أحداث هنا، بالنسبة لنا، هذا تهديد خطير مثل مضاد الطيران".

وذكر أن "إسرائيل" كانت قريبة جدا خلال السنة الماضية من القيام بحملة عسكرية برية بقطاع غزة، إلا أن عدم اتخاذ قرار من المستويات العليا هو من منع تنفيدها.

وأشار إلى أن الواقع الحالي بفرقة معقد جداً، والأحداث التي تدور على حدود قطاع غزة، أشبه "بحرب استنزاف".