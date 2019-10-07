السلطة تشطب اتفاقيات السلام مع "إسرائيل" من الكتب الدراسية

أزالت السلطة الفلسطينية هذا العام من جميع إصدارات كتبها المدرسية من الأول إلى الثاني عشر جميع المحتويات المتعلقة بعملية السلام مع "إسرائيل". وفق صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وقال الصحيفة أنه تم جميع الإشارات الإيجابية للتعايش بين الفلسطينيين واليهود، وكذلك الفصول المتعلقة بالوجود اليهودي التاريخي في "أرض إسرائيل"، ما يعكس الواقع المظلم بين السلطة و "إسرائيل".

وأضافت أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية، أدخلت وزارة التعليم الفلسطينية في رام الله إصلاحات وتحديثات جميع الكتب المدرسية للصفوف من 1 الصف الاول حتى 12 من خلال ثلاثة تعديلات تم التوقيع عليه في النصف الأول من التسعينيات، وقد ظهرت هذه المادة في النسخة القديمة من الكتب المدرسية قبل تحديثها، وتم اخفاء ظهور الاتفاقيات والمفاوضات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية عدا اتفاقيات أوسلو.

وتابعت: "تم وصف اتفاقيات أوسلو بالتفصيل في الكتب المدرسية السابقة، تم ذكر الرقابة على هذا النحو، ولكن بطريقة مختلفة تمامًا وأقل تعاطفًا: على سبيل المثال كتب "إن قيود الاحتلال الصهيوني على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بعد الانتفاضة الأولى في عام 1987 ساهمت في عودة كبار مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها. إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ".

وأردفت الصحيفة في تقريرها: "في الكتب المدرسية القديمة، ظهر في عام 1993 نص كامل لرسالة كتبها في عام 1993 رئيس الوزراء في ذلك الوقت الشهيد الراحل ياسر عرفات آنذاك لرئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق اسحق رابين، والتي تم فيها عرض مبادئ السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، "بداية عصر التعايش في سلام بريء من العنف وأي عمل يمكن أن يعرض السلام للخطر".

وأكملت: "في الكتب المخصصة للتاريخ الفلسطيني، تمت إزالة قسم كامل يتكون من فصلين في تحديث الإصدارات: الأول -خطط ومبادرات السلام، والآخر -اتفاقات السلام. وبالتالي، فإن الاتفاقيات المؤقتة الموقعة على مر السنين بين الأطراف، والتي ظهرت في الكتب حتى الآن، قد اختفت تمامًا من الاتفاقيات الجديدة، هذا هو اتفاق القاهرة، ومؤتمر كامب ديفيد بين رئيس الوزراء آنذاك إيهود باراك وعرفات، واتفاق الخليل، واتفاق واي، وخريطة طريق إدارة بوش، ومحادثات أنابوليس وغيرها".

وأشارت إلى أنه تم إزالة محتوى الاجتماعات بين القادة "الإسرائيليين" والفلسطينيين في عملية السلام.







