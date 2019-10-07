"إسرائيل" تعد خطة لوقف نشاطات الحكومة التركية في القدس

أعطى وزير الخارجية "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس تعليماته، لإعداد خطة شاملة لوقف أنشطة الحكومة التركية في القدس، حسبما ذكرت صحيفة "إسرائيل" اليوم الاثنين.

وفقًا لتعليمات كاتس، وضعت الوزارة سلسلة من الإجراءات الرامية إلى وقف تحريض تركيا وأنشطتها في القدس الشرقية.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا لحماية مكانة الأردن من تركيا، كما يعتزم كاتس تقديم الخطة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قريبًا من أجل الموافقة على تنفيذها.

ونظرًا لحساسية الخطة "الإسرائيلية" التي من المحتمل أن تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع تركيا، من المتوقع أيضًا مناقشتها في مجلس الوزراء المصغر "الكابينت".

وقالت مصادر بمكتب الوزير كاتس، أنه نظرًا لأن هذه مسألة أمنية، فلا يوجد عائق أمام حكومة انتقالية لتنفذها.

وأضافت، أن مسألة التأثير التركي بين السكان العرب في القدس تثير قلق مسؤولي الأمن والسياسة الإسرائيليين منذ سنوات.

وتابعت الصحيفة: "يقوم رئيس تركيا بالتأثير والسيطرة على المواقع والشخصيات من سكان شرقي القدس، من خلال التمويل الذي يقدمه لجمعيات مختلفة.