أبو بكر: اتصالات اليوم لإتمام اتفاق مع القيادي قعدان لفك الاضراب ..والعائلة:لا علم لنا بما يجري

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر، صباح اليوم الإثنين "عن أتفاق وشيك بين إدارة السجون والأسير المضرب عن الطعام منذ 69 يوما، الشيخ القائد طارق قعدان لفك إضرابه مقابل الإفراج عنه بعد شهرين ودون تجديد أخر على فترة إعتقاله الإداري.

وقال أبو بكر في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين إن محامي الهيئة سيتوجه اليوم لزيارة الأسير طارق في سجنه في سجن الرملة، ومحاولة إتمام الاتفاق في حال موافقته على تفاصيله.

ولكن العائلة خلال اتصال هاتفي "لفلسطين اليوم" مع شقيقه الشيخ منى قعدان، قالت إن لا علم لديها بشأن مثل هذا الاتفاق وأن كل ما وردها إن سلطات الاحتلال عرضت على الشيخ قعدان الإفراج عنه بعد سته أشهر ورفض، ثم عادت بعرض جديد بتجديد فترة اعتقال أخر له لأربعة أشهر إلا أنه رفض أيضا .

وبحسب قعدان فإن فترة الاعتقال الإداري الحالية للشيخ طارق قعدان تنتهي بعد يومين (الأربعاء القادم).