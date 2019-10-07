حملة اعتقالات تطال 10 مواطنين بالضفة المحتلة

اعتقل قوات جيش الاحتلال فجر اليوم الاثنين، 10 مواطنين من مناطق بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية فإن من بين المعتقلين، كرم محمد صدقة من عنزة قرب جنين، وعمرو خالد فقهاء، ويوسف إسلام أبو ريا، ورضا مجدي عورتاني من عنبتا شرق طولكرم.

وكذلك أحمد مصلح شحادة من قرية حارس قرب سلفيت، وبدر صبح وعبد الله سالم أبو فريح، من المزرعة الغربية شمال رام الله، ومجد خالد الجعفري من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

إلى ذلك، أصيب خمسة مواطنين، فجر اليوم الاثنين، بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مئات المستوطنين لإداء الصلوات التلمودية لقبر يوسف قرب مخيم بلاطة بنابلس.

وشهد محيط القبر اندلاع مواجها ما ادى الى اصابة 4 مواطنين من بينهم المصور الصحفي معتصم سقف الحيط حيث أصيب برصاصة مطاطية في البطن وقد وصفت الاصابه بالطفيفة.

وكانت قوات جيش الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية مدينة نابلس قبل دخول 17 حافلة للمستوطنين، تقل اكثر من الف مستوطن اقتحموا قبر يوسف.