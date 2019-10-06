نتانياهو يطلب مليارات لمنظومة دفاعية تواجه صواريخ إيران

كشفت تسريبات من مصادر عبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتانياهو، طالب بتخصيص ميزانية ضخمة تصل إلى مليارات الشواكل، لمواجهة أي هجوم إيراني محتمل على "إسرائيل".

وذكرت المصادر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية في "إسرائيل"، بحث في أول اجتماع له بعد الانتخابات، احتمالية وقوع هجوم إيراني على "إسرائيل".

وأضافت أن نتانياهو طالب بتخصيص ميزانية بمليارات الشواكل (العملة المحلية)، من أجل بناء منظومة دفاع جوي متطورة "لمواجهة الصواريخ المجنحة الإيرانية".

يذكر أن "إسرائيل" تمتلك نظام "القبة الحديدية"، وهو نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات القواعد المتحركة، بهدف اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية.