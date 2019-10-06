قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المطلع بالقدس والصحة تستنكر

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد، مستشفى المطلع في القدس المحتلة.

ووفق شهود عيان، فقد اقتحم جنود الاحتلال مستشفى المطلع برفقة كلاب بوليسية، وانتشروا داخل بعض غرف قسم السرطان بالمستشفى، وأرهبت المرضى ونفذت عمليات تفتيش بحجة البحث عن سلاح.

بدورها، استنكرت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى المطلع (أوغستا فكتوريا) في القدس.

وقالت، إن مسلسل الاعتداءات على مستشفيات القدس متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأن اقتحام مستشفى المطلع بالأسلحة والكلاب البوليسية يدلل على مدى الاستهتار الذي تتعامل به قوات الاحتلال مع أبناء شعبنا ومرضانا ومؤسساتنا الصحية، حيث لم تجد إسرائيل من يردعها على المستوى الدولي، لذلك فهي توغل كل يوم بانتهاكاتها وإجرامها الذي طال كل ما هو فلسطيني.

وأكدت وزيرة الصحة وقوف القيادة السياسية والحكومة الفلسطينية الدائم مع مستشفيات القدس، والتي هي إحدى القلاع الفلسطينية في عاصمتنا المحتلة.