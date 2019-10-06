تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 41,3 في المئة

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، مساء اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 41,3 في المئة.
وتعتبر هذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي بلغت 49 في المئة.
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