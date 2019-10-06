الداخلية بغزة تنشر ملحق كشف السفر عبر معبر رفح

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني ملحق كشف السفر عبر معبر رفح، تابع لكشف 2/10،
حيث أشارت الداخلية أن الكشف المرفق تابع كشف (10/2) للسفر عبر معبر رفح البري، ويحتوي على الحافلات من 13 إلى 17 استكمالاً لنفس الكشف.
رابط الكشف من هنا
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نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني ملحق كشف السفر عبر معبر رفح، تابع لكشف 2/10،
حيث أشارت الداخلية أن الكشف المرفق تابع كشف (10/2) للسفر عبر معبر رفح البري، ويحتوي على الحافلات من 13 إلى 17 استكمالاً لنفس الكشف.
رابط الكشف من هنا