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الداخلية بغزة تنشر ملحق كشف السفر عبر معبر رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:33 - 06 أكتوبر 2019
معبر رفح معبر رفح
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نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني ملحق كشف السفر عبر معبر رفح، تابع لكشف 2/10،

حيث أشارت الداخلية أن الكشف المرفق تابع كشف (10/2) للسفر عبر معبر رفح البري، ويحتوي على الحافلات من 13 إلى 17 استكمالاً لنفس الكشف.

رابط الكشف من هنا

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