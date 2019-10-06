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حماس: حديث عباس عن لجان مشتركة مع الاحتلال تلاعب بالرأي العام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:44 - 06 أكتوبر 2019
حماس حماس
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قالت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، إن حديث رئيس السلطة محمود عباس عن تشكيل لجان مشتركة مع الاحتلال لتفعيل الاتفاقات السابقة، يؤكد أن قراراته السابقة بوقف التعامل بالاتفاقات الموقعة، مجرد حديث إعلامي يفتقد للجدية.

وأضاف المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، أن هذا السلوك من قيادة السلطة قمة الاستهتار بالجمهور الفلسطيني، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الرافض لعلاقة السلطة بالاحتلال.

وتابع: "تثبت السلطة في كل مرة انعدام الإرادة في مواجهة الاحتلال وسياسته، وعدم قدرتها الانفكاك عن مصالحها الحزبية والشخصية الضيقة، المعاكسة للمصلحة الوطنية العليا".

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