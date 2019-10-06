السفير الأمريكي يكشف سبب تأخير نشر "صفقة القرن"

أكد السفير الأميركي لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، أن السبب الرئيسي في تأخر نشر "صفقة القرن" هو عدم وجود حكومة إسرائيلية فاعلة حتى الآن.

وقال فريدمان في تصريحات نشرها موقع القناة العبرية السابعة، إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب تفضل وجود حكومة إسرائيلية قوية وفاعلة للاستجابة لخطة السلام".

وذكر أن إدارة ترامب لا تفضل أحداً على آخر ليكون في الحكومة وأن هذا الأمر يخص الناخب الإسرائيلي.

وحول الاعتراف الأميركي بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة وتفويت الاحتلال هذه الفرصة، قال فريدمان "سوف يفوت إذا لم يكن هناك حكومة، وكذلك الحال بشأن ضم غور الأردن"، مؤكداً أن هذا الموضوع يحتاج لمناقشة من أجل فهم الهدف من هذه الخطوة، وكيف سيساهم ضم الغور بأمن دولة الاحتلال.