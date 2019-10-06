ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

السفير الأمريكي يكشف سبب تأخير نشر "صفقة القرن"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:15 - 06 أكتوبر 2019
السفير الامريكي فريدمان السفير الامريكي فريدمان
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أكد السفير الأميركي لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، أن السبب الرئيسي في تأخر نشر "صفقة القرن" هو عدم وجود حكومة إسرائيلية فاعلة حتى الآن.

وقال فريدمان في تصريحات نشرها موقع القناة العبرية السابعة، إن "إدارة الرئيس دونالد ترامب تفضل وجود حكومة إسرائيلية قوية وفاعلة للاستجابة لخطة السلام".

وذكر أن إدارة ترامب لا تفضل أحداً على آخر ليكون في الحكومة وأن هذا الأمر يخص الناخب الإسرائيلي.

وحول الاعتراف الأميركي بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة وتفويت الاحتلال هذه الفرصة، قال فريدمان "سوف يفوت إذا لم يكن هناك حكومة، وكذلك الحال بشأن ضم غور الأردن"، مؤكداً أن هذا الموضوع يحتاج لمناقشة من أجل فهم الهدف من هذه الخطوة، وكيف سيساهم ضم الغور بأمن دولة الاحتلال.

الأكثر مشاهدة

متعلقات