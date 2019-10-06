غزة: قرار بمنع استيراد و تصنيع "السجائر و الشيشة" الالكترونية

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، قرارًا بمنع إدخال واستيراد أو تصنيع "السجائر والشيشة" الإلكترونية.

وقالت الوزارة،، إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون حماية المستهلك رقم "21" لسنة 2005 وتعديلاته وعلى قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 6 لسنة 2000.

ونوهت إلى أن القرار جاء كذلك بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل وبناء على الصلاحيات المخولة لها قانونيًا.

وشددت على أنه في حال مخالفة ذلك القرار سيتم مصادرة السجائر والشيشة واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين.

وأوضحت أن القرار سيُنشر على لوحة الإعلانات في الوزارة وعلى الجهات المختصة كافة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكامه، حيث ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.