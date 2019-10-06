"إسرائيل" تحذر رعاياها في "هونغ كونغ"

حذرت وزارة خارجية الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، للسياح الإسرائيليين من السفر إلى مدينة "هونغ كونغ" الصينية، بسبب المظاهرات المستمرة وتصاعد حدتها خلال الفترة الأخيرة.

وطالبت وزارة الخارجية من الإسرائيليين بمواكبة التطبيقات المختلفة حول إمكانيات التحرك داخل المدينة، ومتابعة جدول الرحلات حول التغييرات في اللحظة الأخيرة، وحذرت من التواجد في مناطق الحشود والاشتباكات.

كما ودعت الخارجية السياح، إلى عدم ارتداء غطاء للوجه في الأماكن العامة، إلا في الحالات التي عدتها "دينية" أو لأسباب طبية، وأوصت الأشخاص الذين ينوون القنصلية بالاتصال مسبقًا لتنسيق موعد الزيارة، بسبب قربها من المباني الحكومية.