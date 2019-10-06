الهند تحذر "إسرائيل" من هجوم محتمل

حذرت السلطات الهندية الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد، من ارتفاع مستوى التهديد ضد الجاليات اليهودية، خلال إحياء مراسيم عيد "يوم الغفران"، الذي يبدأ يوم غدٍ الثلاثاء.

وأوضحت مصادر إعلامية، بأن أجهزة الأمن الهندية و"الإسرائيلية"، ينسقان معًا عبر قنوات اتصال على إحباط إي هجوم ضد الأخير، وسط تحذير الهند من مغبّة هجوم يستهدف الجاليات "الإسرائيلية" على أراضيها، خلال الاحتفال بالأعياد اليهودية.

ومؤخرًا، أحيا الاحتلال "الإسرائيلي" أعياده الموسمية التي بدأت الأسبوع الماضي في الاحتفال برأس السنة العبرية الجديدة وتستمر في 21 تشرين الأول/ أكتوبر.