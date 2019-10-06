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مالية رام الله تدعو موظفيها في غزة لتحديث بياناتهم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:29 - 06 أكتوبر 2019
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دعت وزارة المالية موظفيها في المحافظات الجنوبية، إلى تحديث بياناتهم في هيئة التأمين والمعاشات وسط مدينة غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاحد، أن مدة تحديث البيانات ثلاثة أيام، تبدء من يوم غدٍ الإثنين الموافق 7/10/2019، وحتى يوم الأربعاء القادم الموفق 9/10.

وأشارت المالية، إلى أن يوم الاثنين سيُخصص لموظفي مدينة غزة، ويوم الثلاثاء، سيكون لموظفي محافظات خانيونس ورفح والمنطقة الوسطى، ويوم الأربعاء مُخصصًا لموظفي محافظة شمال القطاع.

وأكدت، بأن اللجنة ستتواجد طوال فترة تحديث البيانات من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الخامسة مساءً.

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