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الاحتلال يعتقل مواطن بزعم تأييده لـ"داعش"

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:25 - 06 أكتوبر 2019
اعتقال الضفة اعتقال الضفة
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أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي اليوم الأحد، اعتقاله مواطن فلسطيني (20 عامًا) من بدو السبع بزعم تأييده لتنظيم "داعش".

وقد تمت عملية الاعتقال بالتعاون مع جهاز الشاباك وشرطة الاحتلال، التي اقتحمت منزل المواطن واعتقاله، حيث زعم بيان للشاباك الإسرائيلي أن المواطن الفلسطيني أعرب عن رغبته في الانضمام لتنظيم "داعش" للقتال في سوريا.

وأشارت إلى أنه تم اعتقاله في الثامن من أغسطس/ آب الماضي، وقدمت لائحة اتهام ضده بعد التحقيق معه في الثاني من الشهر الجاري، وجرى تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيقات معه.

وادعى أنه تم العثور في منزله على ملابس خاصة بالتنظيم ومناظير ورصاصات بنادق وسترة وغيرها.

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