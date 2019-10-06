وفد من التواصل"الجهاد" يزور مختار عائلة غانم في غزة

زار وفد من التواصل الجماهيري والإصلاح في حركة الجهاد الإسلامي محافظة غزة اليوم الاحد، بيت المختار أبو علي غانم، ضمن سلسلة من الزيارات الجماهيرية التي تطلقها لجنة التواصل.

وتقدم الوفد كلاً من تقدم الوفد كلا من الحاج أبو وسيم الوادية والأستاذ أبو العبد أبو سريه والمختار أبو وائل عابد وأبو ثائر عطية وأبو إياد أبو حليمة أبو حمودة العايدي وأبو شادي البلتاجي، بالإضافة إلى عدد من كوادر اللجنة، لزيارة المختار غانم.

ورحب المختار أبو علي بالوفد الزائر من لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح، مؤكدًا على دور لجنة التواصل لِما وصلت إليه من انجازات كبيرة خلال الأعوام السابقة.

وأثنى المختار على رجال الإصلاح لإصلاحهم ذات البين بين المواطنين والوصول للحل الأمثل للأطراف المتخاصمة.

وبدوره، شكر المتحدث باسم لجن التواصل أ. أبو العبد أبو سريه كلمة عائلة غانم على حسن الاستقبال، مشدداً على العمل الدؤوب التي تقوم به اللجنة في خدمة أبناء شعبنا.

وثمن أبو سريه موقف اللجنة من تدخلها السريع في حل القضايا والإشكاليات التي تطرأ على الساحة في قطاع غزة.