رابط: آلية السفر ليوم غد الثلاثاء عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأحد، عن آلية السفر للمسافرين عبر معبر رفح البري، ليوم غد الاثنين الموافق 7/10/2019.

وأوضحت الداخلية، بأن سفر الحافلات غدًا هي للثالثة والرابعة والخامسة، حتى رقم (100) من كشف 2/10

ودعت المسافرين إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مؤكدًا على ضرورة التواجد الشاعة السابعة صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت الوزارة، المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

أسماء المسافرين، بالضغط على الرابط: