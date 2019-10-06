مصدر من الليكود: نتنياهو لن يعيد التكليف لريفلين

قال مصدر في حزب الليكود، صباح اليوم الأحد، إن رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو والمكلف بتشكيل حكومة جديدة لن يعيد التكليف إلى الرئيس رؤوفين ريفلين قبل عقد جلسة اللجنة المركزية للحزب.

وأضاف المصدر، أن اللجنة المركزية ستجتمع يوم الخميس المقبل للتأكيد على أن نتنياهو سيبقى رئيسًا للحزب ومرشحه الوحيد لتشكيل أي حكومة.

ويأتي ذلك بعد أن تراجع نتنياهو عن فكرة إجراء انتخابات تمهيدية داخل الحزب، حيث تبين أن الهدف من تسريب هذه الفكرة محاولة معرفة من سينافسه على الرئاسة.

وظهر جدعون ساعر منافسًا لنتنياهو، ما دفعه لتوضيح أنه سينافس في أي انتخابات تمهيدية مقبلة وأنه لا حاجة لعقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب من أجل تأكيد رئاسة نتنياهو.

وشهدت الأيام الأخيرة الكثير من الجدل داخل الليكود بسبب تطورات الخلافات بين نتنياهو وساعر ومؤيدي كلا الطرفين.