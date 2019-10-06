فريدمان: نريد حكومة إسرائيلية فاعلة لنشر صفقة القرن

قال السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، :" نريد حكومة إسرائيلية فاعلة حتى ننشر صفقة القرن، موضحاً أن سبب التأخير في نشر الصفقة ناجم عن عدم وجود حكومة إسرائيلية فاعلة.

وبين فريدمان في تصريحات نشرها موقع القناة العبرية السابعة، أن الإدارة الأميركية رفضت نشر الخطة قبل أو خلال الانتخابات لعدم وجود حكومة، يمكن النقاش معها حول الخطة والقضايا التي تخدم مصلحة "إسرائيل" والولايات المتحدة على المدى الطويل.

وأشار إلى أن إدارة ترامب لا تفضل أحدا على آخر ليكون في الحكومة وأن هذا الأمر يخص الناخب الإسرائيلي، كما أن أميركا لا تريد التأثير أو التدخل في الانتخابات.

وقال "إن خطة السلام بحاجة لمناقشتها في جو سياسي رصين وشامل، لأنها تنطوي على الكثير من المصالح الإسرائيلية طويلة الأجل".

وحول الاعتراف الأميركي بالسيادة "الإسرائيلية" على الضفة وتفويت الاحتلال هذه الفرصة، قال فريدمان "سوف يفوت إذا لم يكن هناك حكومة".

وبشأن وعود رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن في حال شكل حكومة، أوضح السفير الأميركي أن هذه الخطوة لا تحول دون إيجاد حل سياسي، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من المناقشة من أجل فهم الهدف من هذه الخطوة، وكيف سيساهم ضم الغور بأمن دولة الاحتلال.

وأضاف "نحن لم نناقش هذه القضية مع "إسرائيل"، ونفضل مناقشة كل القضايا المتعلقة بالضفة الغربية بشكل شامل وليس بشكل مجزأ، ونتوقع عودة الاتصالات مع الحكومة الإسرائيلية بعد انتهاء العملية الانتخابية برمتها، وأن نناقش ذلك الأمر بعقل متفتح".