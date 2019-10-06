لليوم الثالث.. نتنياهو امام جلسات الاستماع في ملفات الفساد

استؤنفت اليوم الأحد، المرحلة الثانية من جلسات الاستماع في ملفات الفساد المنسوبة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأوضحت وسائل اعلام إسرائيلية، أن الجلسات تتمحور في يومها الثالث على "القضية 4000"، المتعلقة بمنح نتنياهو امتيازات لشركة "بيزك" ومالكها.

ويتعلق القسم الثاني من الاستجواب بـ"القضية 1000" المتعلقة بحصول نتنياهو وزوجته ونجله على منافع وهدايا من أثرياء و"القضية 2000"، المتعلقة بمحادثات بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن فريق الدفاع التابع لنتنياهو سيحاول إنهاء تهم الاحتيال وخيانة الثقة والأمانة، إذ يشارك في جلسة الاستماع 10 محامين عن نتنياهو مقابل 20 من كبار المدعين العامين وعلى رأسهم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت.