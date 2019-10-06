6 أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح على الطعام وتحذيرات من تدهور حالتهم الصحية

يواصل ستة أسرى اليوم الأحد ، اضرابهم المفتوح عن الطعام منذ اكثر من شهرين بينهم القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ طارق قعدان والأسيرة هبة اللبدي، احتجاجا على اعتقالهم الإداري وسط ظروف صحية واعتقاليه سيئة للغاية.

اضراب الاسرى يأتي على وقع تهديدات من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، الاحتلال الإسرائيلي بأن اي مساس بحياة الأسرى الأبطال في المعتقلات، هو إعلان حرب على شعبنا.

وشدد القائد النخالة على أن الحركة لن تخذل الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال مهما كلفها من ثمن.

وبشأن اضرابات الاسرى المتواصلة فهي على النحو التالي :

◼الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عام)، من دورا جنوب الخليل، يواصل الإضراب عن الطعام لليوم (85) على التوالي.

◼الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، المستمر في الإضراب عن الطعام منذ (75) يوماً.

◼ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، المستمر في إضرابه منذ (68) يومًا.

◼الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله المضرب عن الطعام لليوم (15) على التوالي.

◼ الأسير مصعب توفيق الهندي (28 عاما) من قرية تل قضاء نابلس الذي يواصل الإضراب لليوم (13) على التوالي.

◼الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاما)، تواصل الاضراب لليوم (13) على التوالي.