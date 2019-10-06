طالعتنا عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الاحد ، على عدة مواضيع ابرزها الحديث عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين بمحافظة حجة اليمنية ، والتركيز على خطاب الرئيس محمد السيسي بشأن ان مصر تطالب بطرف دولي في المفاوضات المتعثرة مع اثيوبيا بشأن سد النهضة .

وفيما يلي عناوين أخبار الصحف السعودية :

صحيفة الجزيرة :

-السيسي: مصر ملتزمة بحماية حقوقها المائية في النيل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التزام الدولة المصرية، بكل مؤسساتها، بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل. وقال الرئيس السيسي - في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، إنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل. وشدد على استمرار الدولة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، مشيرا إلى أن النيل سيظل يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا.

-تحت رعاية الفيصل ..ممثلو 23 جائزة عربية يناقشون واقع الجوائز الثقافية العربية

- هطول أمطار على أنحاء متفرقة من جازان

-اليمن: إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في حجة

ومن عناوين الصحف السعودية اليوم ابرزت صحيفة الرياض عناوين صفحتها :

-الرياض

-اليمن: إسقاط طائرة مسيرة حوثية شمال حجة

-الأردن: اتفاق بين الحكومة ونقابة المعلمين لإنهاء الاضراب

-عدد قتلى تظاهرات العراق يتجاوز الـ 100 و4 آلاف جريح

عن اهم عناوين الاخبار السعودية طالعتنا صحيفة عكاظ ضمن عناوينها على ان

-عكاظ

-العدل: 30 يوماً لإنجاز القضايا في المحاكم العمالية

-عبد المهدي يرفض الاستقالة.. وغرفة عمليات إيرانية في بغداد

-رفع مخالفات السوق المالية من 100 ألف إلى 25 مليون ريال

ومتابعة لعناوين الصحف السعودية اليوم :

الشرق الاوسط

-اضطرابات دامية... ماذا يجري في العراق؟

سقط عشرات العراقيين قتلى في الأيام القليلة الماضية في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن خلال مظاهرات في الشوارع فاجأت السلطات العراقية، وكانت تلك أول احتجاجات كبرى يسقط فيها قتلى منذ أكثر من عام.

وقدمت وكالة «رويترز» للأنباء تحليلاً للأزمة السياسية في العراق على هيئة أسئلة وأجوبة:

- مصر: مفاوضات سد «النهضة» الإثيوبي وصلت لطريق مسدود

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، اليوم (السبت)، أن مفاوضات سد «النهضة» الإثيوبي قد وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة لـ«تشدد الجانب الإثيوبي»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندس محمد السباعي، فيما أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن «الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل».