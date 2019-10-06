بيبي رينا يهدي ميلان فوزاً في الوقت القاتل

أنقذ الحارس بيبي رينا، ركلة جزاء ببراعة في الوقت بدل الضائع، ليهدي ميلان الفوز 2-1 على جنوى، في مباراة مثيرة أنهاها كل فريق بـ 10 لاعبين، اليوم السبت.

وارتفع رصيد ميلان إلى 9 نقاط ويستعيد ذاكرة الانتصارات بعد بداية سيئة للفريق، حيث خسر 4 مرات في أول 6 جولات، قبل انتصار اليوم أمام جنوى.

وتعرض ميلان لضربة مبكرة بعدما اضطر الحارس الأساسي جيانلويجي دوناروما للخروج من تشكيلة المباراة بسبب مشكلة في المعدة، ليضطر البديل بيبي رينا للمشاركة.

وتعرض جنوى لإصابة مبكرة، حيث خرج القائد دومينيكو كريشيتو بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية عقب عشر دقائق، وشارك دافيدي بيراسكي بدلًا منه.

وارتكب الحارس رينا خطأ فادحا، حيث أخفق في التعامل مع ركلة حرة نفذها لاسه شونه لتدخل مرماه في الشوط الأول.

وتعرض ريكاردو سابونارا اللاعب البديل في جنوى للطرد قبل الاستراحة، وانقلب حظ ميلان في الشوط الثاني، حيث سجل ثيو هرنانديز من زاوية ضيقة ليدرك التعادل.

وبعد 5 دقائق، تلقى بيراسكي بطاقة حمراء بسبب لمسة يد داخل المنطقة، ونفذ فرانك كيسي ركلة الجزاء بنجاح ليمنح التقدم لميلان.

ونال كالابريا لاعب ميلان، بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 79، بينما ارتكب الحارس رينا خطأ ضد كريستيان كويمي في منطقة الجزاء، لكنه تألق وتصدى لركلة الجزاء بنجاح.

وتعرض سامو كاستييخو للطرد من على مقاعد البدلاء، قبل نهاية المباراة بفوز الفريق الزائر.