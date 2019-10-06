توخيل يبعث برسائل إيجابية عن نيمار

وجه توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان رسائل إيجابية عن البرازيلي نيمار جونيور نجم الفريق بعد الفوز على آنجيه 4-0 في الدوري الفرنسي.

وقال توخيل في تصريحات عقب اللقاء "العلاقة بين نيمار وجماهير النادي باتت أفضل وأسهل، الأمر متروك له لكي يثبت مرارا وتكرارا أنه حاسم وجاهز للمعاناة والكفاح والعمل من أجل الفريق".

وأضاف المدرب الألماني "الكلام لا طائل منه، لقد أظهر الكثير خلال الفترة الماضية، وكان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف، لكن بمقدوره القيام بأشياء غير عادية، فالأمر متروك له".

وعن رباعية آنجيه، تابع المدير الفني لسان جيرمان "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الأول، ثم تحسن الأداء كثيرا في الشوط الثاني، خلقنا فرصا أكثر وكان بالإمكان إحراز المزيد من الأهداف".

وأشار "الفوز برباعية انتصار جيد تحقق على وصيف الدوري، وفريق قوي هجوميا، الهدف المبكر ساعدنا كثيرا لأن المنافس بات مجبرا على الهجوم من أجل التعويض وإدراك التعادل".

وأوضح مدرب بي إس جي "لم أرغب في استبعاد ماركينيوس من اللقاء، ولكنه عانى من وعكة صحية، ولياندرو باريديس أدى المهمة على أكمل وجه، لقد افتقد الفريق أيضا لقوته الهجومية في الفترة الأخيرة نظرا لكثرة الإصابات".

وواصل "لقد قررت منح الفرصة لبابلو سارابيا، لقد ساعدنا بتمريرة حاسمة في مباراة جالطة سراي، وكان فاقدا للثقة نسبيا، واليوم سجل هدفا وصنع آخر، ويبذل دائما أقصى ما لديه".

وأتم توماس توخيل "الصفقات الجديدة إضافة قوية لنا، ساهمت في تعزيز الخبرة والشخصية بصفوف الفريق، وبات لدينا جودة هائلة في خط الوسط بتواجد فيراتي وإدريسا جايي سويا".