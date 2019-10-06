بالتفاصيل ..الاردن: اتفاق بين الحكومة ونقابة المعلمين لإنهاء الاضراب

توصلت الحكومة الاردنية فجر اليوم الاحد، إلى اتفاق مع نقابة المعلمين على حزمة من الاجراءات لتحسين الواقع المعيشي للمعلّمين، والارتقاء بمستوى أدائهم وضمان عودة الطلبة الى مدارسهم ، بما ينعكس إيجاباً على العمليّة التعليميّة والتربويّة وفي مقدمتها اقرار علاوة تضاف الى علاوة ال 100 التي يتقاضاها المعلمون وكما يلي :اولا - سيحصل المعلم المساعد على علاوة نسبتها 35 بالمائة وهي علاوة جديدة لاول مرة .

ثانيا – رتبة المعلم سيحصل على زيادة في علاوته نسبتها 34 بالمائة لتصبح 40 بالمائة .

ثالثا- رتبة معلم اول سيحصل على زيادة في علاوته نسبتها 34 بالمائة لتصبح 50 بالمئة .

رابعا – رتبة معلم خبير سيحصل على زيادة في علاوته نسبتها 33 بالمائة لتصبح 65 بالمئة .

خامسا – رتبة معلم قائد وهي رتبة جديدة يتم استحداثها لاول مرة سيحصل شاغلها على علاوة قيمتها 75 بالمائة .

وسيتم البدء بتطبيق هذه العلاوات اعتبارا من 1/1 /2020.

وقد انهى الاتفاق ، اضراب المعلمين وبما يكفل عودة الطلبة الى صفوفهم المدرسية وانتظام العملية التدريسية اعتبارا من صباح اليوم الاحد. وجاء ذلك بعد سلسة من الحوارات المكثفة التي عقدتها الحكومة على مدى الايام الثلاثة الماضية مع نقابة المعلمين بهدف الوصول الى حل لاضراب المعلمين والعودة بهم الى مدارسهم مرفوعي الراس .

واكدت الحكومة انها حرصت وخلال جميع جولات الحوار التي عقدتها مع نقابة المعلمين سواء التي شارك بها رئيس الوزراء شخصيا او الفريق الحكومي انطلقت من تغليب لغة الحوار كمنطلق واساس لحل جميع القضايا والتحديات ووضع مصلحة الطالب وحقه في التعليم كحق دستوري وقانوني اصيل ، كمصلحة واولوية وطنية .

واعربت الحكومة عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلها مجلس النواب والفعاليات الوطنية للتوصل الى هذا الاتفاق الذي انهى الاضراب وعودة الطلبة الى مدارسهم وانتظام العملية التعليمية .