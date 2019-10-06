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مداهمات واعتقالات من مناطق متفرقة بالضفة بينهم أسرى محررون

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:54 - 06 أكتوبر 2019
اعتقالات اعتقالات
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شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر يوم الأحد، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المُحرَر أحمد خضر الحروب من منزله في قرية دير سامت بمدينة دورا جنوب غرب الخليل، وزايد علي عطا الخضيرات من منزله في مدينة الظاهرية جنوب الخليل.

وأطلق جنود الاحتلال النار صَوب شابٍ قرب معسكر "قبة راحيل" شمال مدينة بيت لحم، دون ان تسجل إصابات.

كما جرى اقتحام قوات قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، وبلدة بيت لقيا غرب رام الله.

وكان منزل يعود للدكتور احمد مطر قد تعرض لأضرار بعد إستهدافه من قبل قوات الاحتلال بقنابل الغاز في بلدة عزون شرق قلقيلية.

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