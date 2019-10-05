"إسرائيل" تفضح أنظمة خليجية وتكشف عن مبادرات التطبيع

على الرغم من تستر بعض الأنظمة العربية على قضايا التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن صديقهم "الإسرائيلي" عورتهم على مرأى ومسمع العالم، حيث كشف وزير الخارجية "يسرائيل كاتس" عقده اجتماعات مع وزراء الخارجية العرب من دول الخليج، وقدم خلالها مبادرة تاريخية تهدف إلى إنهاء الصراع مع دول الخليج ووقف حالة العداء بالاعتماد على التحالف المشترك ضد ايران.

وعرض كاتس المبادرة على وزراء دول الخليج على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك وشكلت دول خليجيّة طواقم مشتركة مع إسرائيل، لبحث تطبيع العلاقات، إثر تلك المبادرة .

ووفقا للقناة الثانية العبرية فإن فكرة الاتفاقية تعتمد على استغلال المصلحة المشتركة بين دول الخليج واسرائيل لمحاربة ايران من أجل تطبيع العلاقات في مجالي الحرب على الإرهاب والاقتصاد.

وجاءت الاتفاقية مع دول الخليج تحت مبرر" لانه من غير الممكن التوقيع على اتفاقيّات سلام كاملة بسبب استمرار الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني".

وعرض وزير الخارجية الاسرائيلي المبادرة ايضا على المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات.

ويشمل الاتفاق، كما نُشر لأول مرة في التلفزيون الاسرائيلي، جملة أمور سيوافق عليها الطرفان في حالة اعتمادها:

- تنمية التعاون بين "اسرائيل" ودول الخليج وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

-اتخاذ خطوات "ضروريّة وفعّالة لضمان عدم انطلاق أو تخطيط أو تمويل عمليات قتالية أو عدائية أو تخريبيّة أو عنيفة أو تحريضيّة" ضد دول الخليج وضدّ "إسرائيل".

- الامتناع عن الانضمام أو الدفع أو مساعدة أي تحالف أو منظمة ذوي خلفيّات عسكريّة أو أمنية، مع طرف آخر غير موقّع على الاتفاق"، دون الإعلان عن مصير التحالفات القائمة مثل مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربيّة،

-يتم حل أي خلافات ناشئة عن هذه الاتفاقية عن طريق المشاورات.