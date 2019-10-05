الكابنيت الإسرائيلي يلتئم للمرة الأولى منذ الانتخابات لمناقشة التهديد الايراني

من المقرر أن يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت)، لأول مرة منذ الانتخابات الإسرائيلية الشهر الماضي، بزعم مناقشة الخطر الإيراني في ظل التهديد الإيراني والاستعراض العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وكان رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته، قد تحدث الخميس الماضي عن الخطر الإيراني على الكيان الإسرائيلي، ويأتي هذا الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم لمناقشة التهديد.

وبالتوازي مع اجتماع الكابنيت أحيت الجهاد الاسلامي اليوم ذكري تأسيسها ال32 باستعراض عسكري حضره آلاف الغزيين وظهر في الاستعراض صواريخ جديدة.

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة أن سرايا القدس وكل أجنحة المقاومة على استعداد للقتال معا ضد أي عمل عسكري إسرائيلي ضد قطاع غزة.