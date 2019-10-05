ادرعي يثير الضحك بعد تعليقه على إحياء حركة الجهاد الإسلامي ذكرى انطلاقتها الـ32



أثار تعليق الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، على احياء حركة الجهاد الإسلامي ذكرى انطلاقتها الجهادية الـ32 موجة من الضحك.

وتساءل ادرعي ضمن سلسلة من تغريدات على موقع تويتر تحت هشتاغ #جهادنا_اقترب_الوعد و هشتاغ حركة #الجهاد_الإسلامي هل ستكون حركة الجهاد الإسلامي وفية للمصلحة الفلسطينية أو ستواصل المساس بها في كل مرة من جديد؟.

تساؤل أدرعي أثبت فشل مكينة الاعلام الإسرائيلية التي تحاول جاهدة وضع العراقيل بين حركة الجهاد الإسلامي وأبناء الشعب الفلسطيني، لكن المسيرة الجماهيرية الحاشدة والتي جابت شوارع مدينة غزة بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية أثبتت أن حركة الجهاد الإسلامي حافظت على الوحدة الفلسطينية وحافظت على ثوابتها التي انطلقت من أجلها قبل أكثر من 32 عامًا.

وأكد الكثير من القادة السياسيين الفلسطينيين والمحللين والكتاب السياسيين أن حركة الجهاد الإسلامي منذ بداية انطلاقتها حتى اليوم وهي تحافظ على ثوابتها وتحافظ على مصالح شعبنا الفلسطيني وحقوقه حتى تحرير أرضه من دنس المحتلين الإسرائيليين، حيث أنها تميزت بالابتعاد عن الفتن الداخلية والخارجية والاكتفاء بمواجهة المحتل الإسرائيلي.

وتُحي حركة الجهاد الاسلامي اليوم السبت، الخامس من تشرين الاول ذكرى انطلاقتها الجهادية الـ32 بمسيرة جماهيرية كبرى تنطلق عصر اليوم من كافة مناطق قطاع غزة.