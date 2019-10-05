أسيران من الجهاد يتفوقان في دورتين تدريبيتين

أنهى الأسيران المجاهدين إياد رشدي عبد المجيد أبو ناصر من غزة وماهر حمدي رشدي الهشلمون في سجن رامون دورتين تدريبيتين بتفوق، دورة مدرب محترف ودورة فنون الإلقاء والخطابة.

وأوضح أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن رامون لمهجة القدس،أن هذا التفوق يسجل للمرة الثانية في فترة قصيرة في تاريخ السجون بإنهائهما لدورة المدرب المحترف ودورة فنون الالقاء والخطابة، ضمن كافة المعايير المهنية الدولية المعتمدة والتي تخولهم بتدريب كافة المتدربين حسب المنهاج العلمي المهني المعتمد عالمياً، كما ومنحتهم هذه الدورة القدرة على التخطيط المنهجي العلمي الاستراتيجي، والقدرة على وضع الهياكل التنظيمية المختلفة والتعرف على الشخصيات البشرية واكتشاف مهارات وقدرات المتدربين وتعزيز وتصوير كافة الإيجابيات لديهم واستثمارها بالشكل الصحيح والقدرة على تسليط الضوء على السلبيات ومعالجاتها واستبدالها بقدرات إيجابية في فترة زمنية محدودة.

وتوجه أسرى الجهاد الإسلامي بأحر التهاني والتبريكات للمجاهدين أبو ناصر والهشلمون على تفوقهما، شاكرين مدرب الدورة الذي أشرف على تدريبها وهو المدرب المعتمد دولياً الأسير المجاهد عبد الله صالح فارس إغبارية والذي تدرب على يد الأسير المجاهد البروفسور الدكتور ضرار أبو سيسي.